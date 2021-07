Monitoraggio Iss, Brusaferro: «Casi in aumento in 11 regioni». Rezza: «Misure più rigide per chi arriva da Spagna e Portogallo» (Di venerdì 9 luglio 2021) L’indice di contagio Rt è in leggera risalita a 0.66 rispetto allo 0.63 della scorsa settimana, mentre l’incidenza dei Casi di Covid-19 in Italia arriva a 11 ogni ogni 100mila abitante rispetto ai 9 di sette giorni fa. Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità provenienti dall’Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata dei Casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) L’indice di contagio Rt è in leggera risalita a 0.66 rispetto allo 0.63 della scorsa settimana, mentre l’incidenza deidi Covid-19 in Italiaa 11 ogni ogni 100mila abitante rispetto ai 9 di sette giorni fa. Il vaccino contro il Covid-19, se si sono completate le due dosi previste, è efficace circa all’80% nel proteggere dall’infezione e fino al 100% nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità provenienti dall’Anagrafe nazionale vaccini e dalla sorveglianza integrata deidi infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al ...

