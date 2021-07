(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiornata di piena estate quella di. Diamo uno sguardo allache riguardano laAvellino – Il caldo estivo continuerà a interessare l’Irpinia. Giornata soleggiata quella prevista sul territorio avellinese, con temperature che dovrebbero arrivare a toccare i 32°. La colonnina di mercurio non dovrebbe scendere sotto i 25°, concedendo una tregua solo nelle ore notturne quando dovrebbero alzarsi deboli venti Benevento – Giornata calda quella che attende il Sannio. Il sole sarà il protagonista indiscusso fin dalle prime ore ...

Advertising

SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 9 luglio - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Venerdì 9 Luglio 2021 #meteo #9luglio - anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di venerdì 9 luglio 2021 ** - SkyTG24 : Meteo a Roma: le previsioni di oggi 9 luglio - SkyTG24 : Meteo a Milano: le previsioni di oggi 9 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

Leindicano marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi su zone montane/pedemontane con locali fenomeni intensi: forti rovesci , forti raffiche di vento e locali grandinate anche ...Secondo le, però, non sarebbe finit. Giovedì 8 luglio sono previste precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco intenso, già dal mattino. Mediamente sono attesi ...Dopo i forti temporali di giovedì, vediamo come si annuncia il weekend a Bergamo con le previsioni del tempo curate da Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. La profonda saccatura che ha interes ...Previsioni meteo per agosto La classica estate italiana sembra sparita. L'anticiclone delle Azzorre, un tempo dominante specie nel trimestre estivo, rimane ormai lontano, "perso" ...