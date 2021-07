Matteo Berrettini in finale a Wimbledon 2021 | data | orario e prossimo avversario

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 luglio 2021)vola in. Il numero uno d’Italia ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in quattro set, dimostrando una solidità notevole contro colui che aveva battuto Medvedev e Federer. Il romano ora ha l’appuntamento con la storia in una domenica che si preannuncia indimenticabile per l’Italia anche in ottica Euro 2020. Chi affronteràin? L’uscirà dalla sfida in programma oggi (venerdì) tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match per il titolo andrà in scena domenica 11 ...