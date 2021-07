La Rappresentante di Lista | «La felicità è un atto profondo che può ribaltare il sistema»

(Di venerdì 9 luglio 2021) VITA – è la nuova canzone de LRDL in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 luglio che si inserisce nel percorso di My Mamma, album in cui curiosità, meraviglia, libertà risuonano sempre. Il brano ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Cos’è la? È vita, un sentimento assoluto, senza compromessi o complicità, il superamento di una società dove le difficoltà e le paure fanno parte del menù principale e obbligato. VITA, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica. La sua essenza è contagiosa grazie anche all’electropop raffinato di DRD in ...

SAonlinemag : Tra i singoli estivi ora c'è anche “Vita” de @LRDLofficial - _roadtosaturn : Il testo è di resistere, sempre della rappresentante di lista - _xdima_ : la rappresentante di lista visto che leggete tutti i miei tweet dove vi cito volevo dirvi che vi amo e che la vostr… - Koufax73 : La Rappresentante di Lista: “Vita” è il nuovo singolo - _xdima_ : che bella la nuova canzone de la rappresentante di lista. STREAM VITAAAAA -

L'abbiamo cercata per tanto tempo e finalmente adesso è fuori. C'è un poeta a Palermo, le cui frasi sono state una guida in questi anni. 'La fatica di rientrare nella media e la felicità di non ...