-James Harden: disavventura per la stella dei Nets (Di venerdì 9 luglio 2021) Nessuna conseguenza per l'episodio che ha visto protagonista James Harden. La stella dei Brooklyn Nets, mentre si trovava in vacanza a Parigi, è stato fermato dalla polizia per presunto possesso di droga. -James Harden fermato dalla polizia: cosa è accaduto? Secondo le prime ricostruzioni l'auto sulla quale viaggiavano la stella dei Nets e il suo amico Lil Baby, noto rapper americano, è stata fermata dalla polizia per via di un forte odore di marijuana. Mentre Harden è stato perquisito e rilasciato, Lil Bay sarebbe stato arrestato ...

