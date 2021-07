Italiano ucciso da una folla inferocita di 600 persone in Honduras: 'Ha ammazzato un vicino' (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Italiano Giorgio Scanu , residente in Honduras , è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa , accusandolo di aver ucciso il suo ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 luglio 2021) L'Giorgio Scanu , residente in, è statoin un villaggio nel sud del Paese da unache ha anche dato fuoco alla sua casa , accusandolo di averil suo ...

