Immenso Berrettini | per la prima volta un azzurro in finale a Wimbledon!

(Di venerdì 9 luglio 2021) Non ha alcuna intenzione di accontentarsi Matteo. Dopo essere stato il primo tennista italiano in semiWimbledon a 61 anni di distanza da Nicola Pietrangeli (1960) fa ancora meglio. ...

Advertising

sscnapoli : IMMENSO ?????? #Berrettini - 1987_Lorenza : RT @Annamaria1897: Immenso #Berrettini é finale ???????????????????????????????????? - juvemyheart : RT @Annamaria1897: Immenso #Berrettini é finale ???????????????????????????????????? - solounastella : RT @smattinarte1: #Berrettini il sogno italiano che diventa realtà...finalmente i nostri #sportivi risplendono d'immenso #Wimbledon #FinalE… - Papaanouveau : RT @sscnapoli: IMMENSO ?????? #Berrettini -

Ultime Notizie dalla rete : Immenso Berrettini

Albert Ramos Vinolas (ESP) 76(4) 62 64 (7) Matteo(ITA) b. Guido Pella (ARG) 64 36 64 60 Gianluca Mager (ITA) b. Juan Ignacio Londero (ARG) 76(3) 60 46 63 (23) Lorenzo Sonego (ITA) b. ...Ora la partita più importante della sua carriera: domenica 11 luglio, alle ore 15,attenderà uno tra Shapovalov e l'Djokovic. Una giornata che per lo sport italiano potrebbe essere ...Non ha alcuna intenzione di accontentarsi Matteo Berrettini. Dopo essere stato il primo tennista italiano in semifinale Wimbledon a 61 anni di distanza da Nicola Pietrangeli (1960) fa ancora meglio.La SSC Napoli, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha commentato così l'impresa di Berrettini: "Immenso!". In 134 edizioni di Wimbledon è la prima volta che l'Italia arriva in finale. Il ...