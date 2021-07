Il Milan non vuole più fermarsi: ufficializzato un altro affare (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo aver dovuto rinunciare a Donnarumma e Calhanoglu, il Milan sta ricostruendo la squadra per la nuova stagione ad un ritmo forsennato. Una stagione, quella 2020/21, molto significativa per il Milan e i Milanisti. La stagione del riscatto e del ritorno in Champions League, grazie alla conquista di un sofferto quanto inaspettato secondo posto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo aver dovuto rinunciare a Donnarumma e Calhanoglu, ilsta ricostruendo la squadra per la nuova stagione ad un ritmo forsennato. Una stagione, quella 2020/21, molto significativa per ile iisti. La stagione del riscatto e del ritorno in Champions League, grazie alla conquista di un sofferto quanto inaspettato secondo posto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

PBPcalcio : I #Tonali teniamoceli stretti, tra talento e attaccamento alla maglia. Avrà davanti a lui 5 anni da rossonero con t… - acmilan : #ITA ?? #ENG Scegli il Casa Milan Bistrot per vivere la Finale di #Euro2020 ?? Un appuntamento da non perdere ?… - AlfredoPedulla : #Giroud, solo #Milan: sta per essere esaudita la sua volontà. Confermato: #Spalletti a #Napoli vuole solo… - BencivengaPierf : Il Milan è uno stile. Chi non lo capisce è solo dannoso per la maglia. Chi lo capisce gode di una gloria che poche… - FinallyMichele : @tuskatore che a me va anche bene, quelle non sono robe da Milan -