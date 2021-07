Giulia Stabile e Sangiovanni dopo Amici 20: i fan esplodono di gioia (Di venerdì 9 luglio 2021) dopo Amici 20 il loro amore continua: Giulia Stabile e Sangiovanni si stanno godendo le vacanze insieme, ecco il dolcissimo post! Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria de Filippi: Giulia Stabile e Sangiovanni sono diventati i protagonisti dell’edizione conclusa pochi mesi fa, la ventesima. La ballerina ha vinto il talent arrivando in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 9 luglio 2021)20 il loro amore continua:si stanno godendo le vacanze insieme, ecco il dolcissimo post! Si sono conosciuti nella scuola didi Maria de Filippi:sono diventati i protagonisti dell’edizione conclusa pochi mesi fa, la ventesima. La ballerina ha vinto il talent arrivando in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Stabile Amici 21 anticipazioni/ Spunta l'indiscrezione: Maria De Filippi parte prima... L'edizione 2020/2021 si è conclusa circa due mesi fa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile , ma già si pensa alla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi per il quale i casting sono iniziati subito dopo la finalissima che ha portato al trionfo della fidanzata di ...

"Amici", la vittoria di Giulia Stabile: rivediamola nella finale con Sangiovanni TGCOM Sangiovanni e Giulia Stabile non vanno a convivere: il motivo Sangiovanni ha spiegato di essere innamoratissimo di Giulia Stabile, ma ritiene che una convivenza con la fidanzata sarebbe prematura in questa fase.

Amici 21, cambiano le date della prossima edizione: fan entusiasti Grandi novità, invece, dovrebbe esserci nei cast dei professionisti. Tra i nomi più probabili infatti troviamo Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima stagione del programma, e Alessandro Cavallo.

