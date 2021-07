Genoa: primo allenamento al Signorini (Di venerdì 9 luglio 2021) primo giorno di lavoro al Signorini per Criscito e compagni che agli ordini del tecnico Davide Ballardini e del suo staff si sono allenati nel centro sportivo di Pegli in attesa della partenza per il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021)giorno di lavoro alper Criscito e compagni che agli ordini del tecnico Davide Ballardini e del suo staff si sono allenati nel centro sportivo di Pegli in attesa della partenza per il ...

Monza, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva Mazzitelli Commenta per primo Tramite un comunicato ufficiale, il Monza ha annunciato l'arrivo di Luca Mazzitelli, ... prima del prestito al Genoa. Dopo un'altra parentesi in Emilia e un'esperienza alla Virtus ...

Il Monza compra: preso l'ex Pisa Mazzitelli Il Monza ufficializza l'ingaggio del centrocampista Luca Mazzitelli, giocatore con trascorsi anche in serie A con la maglia del Sassuolo.

Il Monza ufficializza l'ingaggio del centrocampista Luca Mazzitelli, giocatore con trascorsi anche in serie A con la maglia del Sassuolo.