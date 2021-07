Funerale Raffaella Carrà: Iapino l’accompagna nell’ultimo viaggio (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Raffaella Carrà l’arrivo in Chiesa è stato accolto da uno scroscio di applausi. Ad accompagnare Raffaella in questo ultimo viaggio, Sergio Iapino, il compagno di una vita. Ad attenderla davanti la Chiesa la sindaca Virginia Raggi, visibilmente commossa, e i figli di suo fratello – prematuramente scomparso-. Immagini che hanno molto commosso il pubblico a casa. Funerale Leggi su youmovies (Di venerdì 9 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.l’arrivo in Chiesa è stato accolto da uno scroscio di applausi. Ad accompagnarein questo ultimo, Sergio, il compagno di una vita. Ad attenderla davanti la Chiesa la sindaca Virginia Raggi, visibilmente commossa, e i figli di suo fratello – prematuramente scomparso-. Immagini che hanno molto commosso il pubblico a casa.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' partito tra una folla di fan, operatori tv, giornalisti e fotografi, dalla sua casa a Roma Nord, il carro funebr… - Corriere : Oggi i funerali di Raffaella Carrà: «Devota di Padre Pio. I suoi 4 amici frati per l’omelia» - Agenzia_Ansa : I funerali di Raffaella Carrà domani alle 12 nella chiesa dell'Ara Coeli a Roma. Diretta su Rai1 dalle 11.40, maxis… - northamlet : sto guardando la m*ssa per il funerale di raffaella e dio il catholic guilt - Smileforlive_ : Il cuore oggi scoppia di dolore per il funerale di Raffaella Carrà -