Elisa ed Elodie in studio insieme, c'è anche Mahmood (Di venerdì 9 luglio 2021) Elisa ed Elodie in studio insieme: le due sono apparse in alcune storie su Instagram, impegnate in lavori musicali. A condividere una brevissima storia è stata Elodie che ha svelato anche la presenza di altri protagonisti del mondo della musica: Dario Faini in arte Dardust, il noto produttore, e gli autori Federica Abbate e Davide Petrella. In storie successive si vede anche Mahmood, sicuramente in studio con Elodie, ma non si vede più Elisa: è possibile dunque che Elodie sia impegnata ...

IlContiAndrea : Cosa fanno assieme Elisa, Elodie, Dardust, Tropico e Federica Abbate? Una bomba qualsiasi cosa sia - Kalo9603 : Elodie ed Elisa stanno lavorando a un pezzone prodotto da Mahmood NON SONO PRONTO - svezechini_ : RT @lostjnpieces: la potenza di elodie e elisa insieme - lostjnpieces : @tsunamidieci ma hai visto che era in studio con elodie e elisa???????? - bluevenis : pensando a elodie in sala di registrazione con elisa e mahmood -