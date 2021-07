Decreto Dignità: ecco cosa cambia con un emendamento (Di venerdì 9 luglio 2021) Un emendamento, che va a modificare il Decreto Dignità voluto nel 2018 dal Movimento Cinque Stelle per contrastare la precarietà sul lavoro Il governo apre alla modifica del Decreto Dignità, voluto dal Movimento Cinque Stelle nel 2018 ne aveva fatto uno dei propri cavalli di battaglia per sconfiggere la precarietà nel mondo del lavoro. Ora però i dati dell’Istat sembrano suggerire che siano proprio i contratti a termine il motore della ripresa e il governo valuta quindi come modificare il Decreto a firma Cinque Stelle. Le modifiche previste dall’emendamento Di ... Leggi su zon (Di venerdì 9 luglio 2021) Un, che va a modificare ilvoluto nel 2018 dal Movimento Cinque Stelle per contrastare la precarietà sul lavoro Il governo apre alla modifica del, voluto dal Movimento Cinque Stelle nel 2018 ne aveva fatto uno dei propri cavalli di battaglia per sconfiggere la precarietà nel mondo del lavoro. Ora però i dati dell’Istat sembrano suggerire che siano proprio i contratti a termine il motore della ripresa e il governo valuta quindi come modificare ila firma Cinque Stelle. Le modifiche previste dall’Di ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Dignità Mancano i pezzi, stop ai turni in Sevel da martedì 13 a mercoledì 14 luglio ... di cui 590 a tempo indeterminato e i restanti a tempo determinato, situazione che si è determinata in particolare per le limitazioni che si sono determinate per il decreto dignità. A questa ...

Camera di Commercio, On. Minardo: "Siracusa e Ragusa scorporate da Catania" ...Ragusa da quella di Catania e che era inserito nel decreto "Sostegni - bis" è stato approvato. E' un'ottima notizia, afferma il Segretario regionale Lega Sicilia Nino Minardo, che restituisce dignità,...

