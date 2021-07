Covid: scoppia un focolaio tra studenti a Malta, bloccati 70 italiani (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Paese ha il più alto tasso di residenti vaccinati al mondo ma le comitive di teenager hanno fatto esplodere i contagi nelle scuole di inglese. Stop ai corsi e agli ingressi ai non vaccinati Leggi su lastampa (Di venerdì 9 luglio 2021) Il Paese ha il più alto tasso di residenti vaccinati al mondo ma le comitive di teenager hanno fatto esplodere i contagi nelle scuole di inglese. Stop ai corsi e agli ingressi ai non vaccinati

