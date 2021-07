Covid, Pierpaolo Sileri: “L’ aumento dei contagi ci sarà” (Di venerdì 9 luglio 2021) Monito del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “L’aumento dei contagi ci sarà, per fine estate la variante Delta sarà prevalente in Italia” Sono 1.394 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.010 del giorno precedente, a fronte di 174.852 tamponi effettuati. Il tasso di positività così sale allo 0,8% da 0,56%. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i decessi sono 13 contro i 14 del precedente monitoraggio. Stabili le terapie intensive, con 180 pazienti in rianimazione così come ieri. I ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021) Monito del Sottosegretario alla Salute: “L’deici, per fine estate la variante Deltaprevalente in Italia” Sono 1.394 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, inrispetto ai 1.010 del giorno precedente, a fronte di 174.852 tamponi effettuati. Il tasso di positività così sale allo 0,8% da 0,56%. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, i decessi sono 13 contro i 14 del precedente monitoraggio. Stabili le terapie intensive, con 180 pazienti in rianimazione così come ieri. I ...

Advertising

Roberta20797187 : RT @Roseflo94152971: È colpa di Pierpaolo se da quando è scoppiato il covid ho preso 6 kg #prelemi - Roseflo94152971 : È colpa di Pierpaolo se da quando è scoppiato il covid ho preso 6 kg #prelemi - transformers452 : @Parpiglia @Asiainside_ @Gioiaste1 @GiuliaSalemi93 Non Pierpaolo che non dando la sua opinione impedisce alle famig… - cloramfenicolo1 : Non Pierpaolo fra un po’ colpevole anche del Covid - elena_patuzzo : @Bluefidel47 Pierpaolo?? Preferisco morire di Covid, che vivere ammalata e “sperimentata”, basta adesso, vedete di… -