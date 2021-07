Covid, Pfizer spinge per la terza dose: “Rischio reinfezione dopo 6 mesi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer ha annunciato che presto chiederà alle autorità regolatorie degli Stati Uniti e dell’Unione Europea l’autorizzazione per la terza dose del vaccino, in modo tale da evitare che il livello degli anticorpi diminuisca dopo sei mesi dal secondo richiamo. Credit: Victoria Jones – Pool / Getty Imagesdopo un periodo di sei mesi dalla seconda dose del vaccino anti Covid potrebbe esserci il Rischio di reinfezione, per via degli anticorpi che col tempo tendono a diminuire. È quanto spiegato dal direttore ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021)ha annunciato che presto chiederà alle autorità regolatorie degli Stati Uniti e dell’Unione Europea l’autorizzazione per ladel vaccino, in modo tale da evitare che il livello degli anticorpi diminuiscaseidal secondo richiamo. Credit: Victoria Jones – Pool / Getty Imagesun periodo di seidalla secondadel vaccino antipotrebbe esserci ildi, per via degli anticorpi che col tempo tendono a diminuire. È quanto spiegato dal direttore ...

