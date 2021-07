Covid: focolaio in paese Sardegna, "mascherine all'aperto" (Di venerdì 9 luglio 2021) Preoccupazione a Ghilarza, nell'Oristanese, per un nuovo focolaio di coronavirus che potrebbe celare anche qualche caso di variante Delta. Complice una festa privata con tanti giovani, in un locale ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Preoccupazione a Ghilarza, nell'Oristanese, per un nuovodi coronavirus che potrebbe celare anche qualche caso di variante Delta. Complice una festa privata con tanti giovani, in un locale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid: focolaio in paese Sardegna, "mascherine all'aperto" Preoccupazione a Ghilarza, nell'Oristanese, per un nuovo focolaio di coronavirus che potrebbe celare anche qualche caso di variante Delta. Complice una festa privata con tanti giovani, in un locale pubblico, che ha portato alla quarantena di 11 cittadini in ...

Covid: focolaio in paese Sardegna, "mascherine all'aperto" - Cronaca ANSA Nuova Europa I quattro vaccini proteggono da tutte le varianti Covid19 - Ecco le Faq dell'ISS I vaccini a vettore virale autorizzati da EMA e AIFA sono Vaccino Vaxzevria e COVID-19 Vaccine Janssen ... che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione.

La biodiversità deve essere al centro delle strategie di ripresa post Covid-19 Mentre è in corso l’high-level political forum on sustainable development (HLPF) dell’Onu, TRAFFIC avverte che «Se il mondo vuole costruire un futuro più La biodiversità deve essere al centro delle st ...

