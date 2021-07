Corte Suprema Usa e diritto al voto | fra restrizione e democrazia

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Se crediamo a una giusta e apertae il principio di ogni individuo colal, oggi è uno dei giorni più bui della”. Con queste parole, Chuck Schumer, senatore democratico di New York e presidente del Senato, ha caratterizzato due recenti decisioni dellasulal. Una delle due decisioni ha continuato a erodere il Civil Rights Act del 1965 che garantisce ilala tutti e un'altra che spalleggia una nuova legge in Arizona che avrà ...

SAN LUIS OBISPO (USA). "Se crediamo a una giusta ed aperta democrazia e il principio di ogni individuo col diritto al voto, oggi è uno dei giorni più bui della Corte Suprema". Con queste parole, Chuck ...