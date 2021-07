Chi è Carlo Fuortes, il nuovo amministratore delegato della Rai (Di venerdì 9 luglio 2021) Claudio Fuortes è il nuovo amministratore delegato della Rai, nominato dal ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme a Marinella Soldi, che assumerà la carica di presidente di viale Mazzini. Fuortes è un dirigente italiano, manager ed economista della cultura, che ha svolto studi e consulenze sui temi dell’economia della cultura, con riferimento alla gestione di teatri, musei e beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e al cinema. Chiamato a risollevare le sorti ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Claudioè ilRai, nominato dal ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, d’intesa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme a Marinella Soldi, che assumerà la carica di presidente di viale Mazzini.è un dirigente italiano, manager ed economistacultura, che ha svolto studi e consulenze sui temi dell’economiacultura, con riferimento alla gestione di teatri, musei e beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e al cinema. Chiamato a risollevare le sorti ...

Advertising

carlo_goodlife : RT @RobertoBurioni: Con il vaccino non si risolve tutto. I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di tante… - Italia_Notizie : Rai, il governo propone Carlo Fuortes come amministratore delegato| Uomo di cultura e di impresa: chi è - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Dall'Opera al ruolo di Ad Rai, chi è Carlo Fuortes #ANSA - LorenzoTondi : @carlo_castaldi @AleGuerani Eh, chi? - carlo_castaldi : @LorenzoTondi @AleGuerani il bail in trasla un rischio sul cliente, chi l'ha voluto e sottoscritto? -