C'è un focolaio Covid a Codogno dopo una serata in un locale (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Undici casi positivi al Covid, di cui due alla variante Delta, mentre sugli altri si attendono gli esiti del sequenziamento. Sono i numeri del focolaio che, riferisce Ats Milano, si è creato dopo una serata al Koral Beach Club di Codogno, la cittadina del Lodigiano dove era stato registrato il 'paziente zero' nel febbraio del 2020. "E' importante - comunica Ats - che tutti coloro che hanno avuto accesso al locale nella serata del 26 giugno o che hanno sostato in prossimità dell'ingresso si sottopongano a tampone per la ricerca del virus. A tal fine è possibile recarsi in uno dei ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Undici casi positivi al, di cui due alla variante Delta, mentre sugli altri si attendono gli esiti del sequenziamento. Sono i numeri delche, riferisce Ats Milano, si è creatounaal Koral Beach Club di, la cittadina del Lodigiano dove era stato registrato il 'paziente zero' nel febbraio del 2020. "E' importante - comunica Ats - che tutti coloro che hanno avuto accesso al locale nelladel 26 giugno o che hanno sostato in prossimità dell'ingresso si sottopongano a tampone per la ricerca del virus. A tal fine è possibile recarsi in uno dei ...

