Calciomercato Cittadella, per la difesa c'è Mattioli

CITTADELLA - Alessandro Mattioli è ufficialmente un nuovo giocatore del Cittadella. Il difensore classe '98, scuola Inter, arriva in Veneto dopo due stagioni al Modena: "L'A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Alessandro Mattioli."

Calciomercato Cittadella - Sondaggio per Kabashi del Renate

Modena, offerta per Mosti. Sondaggi di Cittadella e Padova per Kabashi

Calciomercato Vicenza, dal Monza arriva Diaw in prestito Nella stagione 2019/2020 tra le fila del Cittadella ha messo a segno 17 reti fornendo inoltre 8 assist, tra campionato, playoff e Coppa Italia. Benvenuto Davide!"

TS – Lecce, terzino destro: Salvi e Maggio in lista TuttoSport fa il punto sul calciomercato: in lista due nomi per il ruolo di terzino destro del Lecce TuttoSport fa il punto sul calciomercato di Serie B. E sul Lecce annuncia: “I salentini cercano un ...

