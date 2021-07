Bollettino Covid 9 luglio: 1390 casi, 25 morti. Brusaferro: “La variante Delta colpisce i più giovani” (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 i nuovi casi di Covid-19 in Italia e 25 i morti da ieri. Secondo il Bollettino del 9 luglio del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per un indice di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 169, -11 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). I guariti sono 1.434 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.099.339. LEGGI ANCHE Bollettino Covid 8 luglio: 1394 contagi, 13 morti. Lo studio: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 i nuovidi-19 in Italia e 25 ida ieri. Secondo ildel 9del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 196.922 tamponi, per un indice di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 169, -11 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167 (-30). I guariti sono 1.434 nelle ultime 24 ore, complessivamente da inizio pandemia sono 4.099.339. LEGGI ANCHE: 1394 contagi, 13. Lo studio: ...

