Berrettini batte Hurkacz, primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Berrettini nella storia del tennis italiano. L'azzurro è in finale del massimo torneo sull'erba, Wimbledon, terza prova annuale dello Slam, battendo 3 a 1 il polacco Hubert Hurkacz....

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - repubblica : ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wi… - Gazzetta_it : Wimbledon, Berrettini nella storia: batte Hurkacz è in finale - robynicol : RT @OddscheckerIT: Invece è tutto vero, Matteo. ##Berrettini batte il polacco Hurkacz in quattro set e va in finale a #Wimbledon, il prim… - Peppe24245235 : #Berrettini ce l'hai fatta! Storica finale a #Wimbledon Mai nessuno come lui #ForzaMatteo -