Bee Shaffer sarà mamma | in arrivo il primo bebè con Francesco Carrozzini

(Di venerdì 9 luglio 2021) Bee Shaffer, figlia della direttrice di Vogue (America) Anna Wintour e dello psicologo infantile David Shaffer, sta per diventare mamma. Come rivela Page Six, è incinta del suo primo figlio, frutto dell’amore col marito Francesco Carrozzini, 38, figlio di Franca Sozzani, iconica direttrice di Vogue Italia scomparsa a 66 anni nel 2016. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato al sito di gossip del New York Times che Bee e Francesco, ora in vacanza a Portofino dove lei è stata paparazzata con un vistoso pancione, «sono eccitatissimi».