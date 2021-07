Bassetti “No a ingerenze ma ci auguriamo che ddl Zan sia riformulato”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno e neppure la Santa Sede ha mai messo in discussione la laicità dello Stato. Il termine “ingerenza” è errato, così come lo è “indebita”. Lo ha spiegato il cardinale Parolin: il rilievo della Santa Sede si pone sulle possibili interpretazioni del testo, con conseguenze paradossali”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Repubblica il presidente della Cei, cardinale Gualtiero, in merito al ddl Zan.“In assenza di precisazioni, nel normale svolgimento delle funzioni evangelizzatrici proprie della Chiesa che è in Italia, parte della Chiesa universale, si corre il rischio di rendere punibili arbitrariamente affermazioni di antropologia ...