Arisa | «Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo | e di credere che posso farcela da sola»

Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale "PSYCO", il nuovo singolo di Arisa (https://Arisa.bfan.link/psyco) "Psyco" è un brano dal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessa Arisa insieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. «"Psyco" è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull'amore adesso, dall'ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall'amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola»

