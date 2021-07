AIK-Varbergs campionato svedese | 10 luglio ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 9 luglio 2021) È stata una ripartenza pesante per l’AIK, battuto in trasferta contro l’Häcken l’ultima volta. Mancavano i giocatori della nazionale Larsson e Lustig, che ora sono tornati ad allenarsi con il gruppo. I padroni di casa tornano però alla Friends Arena, dove non hanno ancora perso questa stagione, con ilci arriva proprio quando sarà InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : AIK-Varbergs (campionato svedese, 10 luglio ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, - infobetting : AIK-Varbergs (campionato svedese, 10 luglio ore 17:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : AIK Varbergs

MondoSportivo

...00 Klepp IL - IL Sandviken 0 - 3 * 20:00 Vålerenga IF - Rosenborg BK Kvinner Svezia > Allsvenskan 2021 15:00 BK Häcken -Solna 0 - 0 *BoIS - Kalmar FF 0 - 0 * 17:30 Hammarby IF - ......30 Sotra SK - Skeid Fotball Norvegia > Femminile Toppserien 2021 15:00 Klepp IL - IL Sandviken 20:00 Vålerenga IF - Rosenborg BK Kvinner Svezia > Allsvenskan 2021 15:00 BK Häcken -Solna...Risultati, marcatori, statistiche e commenti sulla più recente giornata dell'Allsvenskan 2021, massimo campionato di calcio in Svezia.I campionati di calcio scandinavi la fanno da padrona in questo periodo, e dopo Norvegia e Finlandia, si torna in campo anche in Svezia dopo la pausa per gli europei, con la 9° giornata che siamo anda ...