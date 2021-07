Ufficiale: il portiere Dituro torna al Celta Vigo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Celta Vigo ritrova Matias Dituro. Il portiere argentino, classe ’87, vestirà nuovamente la maglia dei Celestes in prestito con diritto di riscatto per una stagione dall’Universidad Catolica. Ecco l’annuncio social: ??????? ¡De vuelta en el #RCCelta! ??????? ?????? ya es celeste.#BenvidoDituro #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) July 8, 2021 Foto: Facebook Celta Vigo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilritrova Matias. Ilargentino, classe ’87, vestirà nuovamente la maglia dei Celestes in prestito con diritto di riscatto per una stagione dall’Universidad Catolica. Ecco l’annuncio social: ??????? ¡De vuelta en el #RC! ??????? ?????? ya es celeste.#Benvido#RC— RC(@RC) July 8, 2021 Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

