Tour de France 2021 | pagelle dodicesima tappa | show solitario di Nils Politt

La dodicesima tappa del Tour de France 2021 (Saint Paul Trois Chateaux – Nimes, 159 km) vede per il quinto giorno negli ultimi sei l'arrivo della fuga, con la vittoria in solitaria di Nils Politt, che precede per 31 secondi Imanol Erviti e Harry Sweeny. Tutto invariato nel gruppo maglia gialla, giunto a 15 minuti dal vincitore. Ecco di seguito le pagelle dei protagonisti. Nils Politt 10:Il tedesco della Bora trova oggi la vittoria più bella e importante della sua carriera. Non perde l'occasione di infilarsi nella fuga ...

