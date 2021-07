Striscia la Notizia ecco perché c’è Ezio Greggio dietro le nuove veline Giulia e Talisa

Leggi su formatonews

(Di giovedì 8 luglio 2021) Vediamo insieme di capire per quale motivo si dice che si sia il noto presentatore eledihanno partecipato entrambi ad Amici ma in edizioni diverseLui non è solamente uno presentatore, ma anche un comico, un mattatore ed un incredibile intrattenitore, stiamo parlando di. Ma per quale motivo si vocifera chele nuovissimedila, ovvero ...