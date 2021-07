Stefania Orlando con mio marito Simone Gianlorenzi siamo pronti per avere un ragazzo in affido

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 8 luglio 2021)dopo il “Grande Fratello Vip”, è tornata in Rai, come ospite in molte trasmissioni, farà “Tale e Quale show” e svela al settimanale “Oggi”: “Ho scoperto il mio istinto materno: darò amore a chi è senza famiglia”.è in splendida forma, il tempo per lei sembra non passare. “Sono una donna