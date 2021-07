Spalletti ritorna su Inter-Juve del 2018

(Di giovedì 8 luglio 2021) Si può definire una "schivata", quella fatta daalla domanda riguardante la tanto discussa 35esima giornata del campionato 2017/, quando una mancata espulsione di Pjanic portò laa rimontare e in definita vincere lo Scudetto quella stagione, ai danni del Napoli. “Il campionato del? Per me diventa difficile andare a sindacare quello che può essere un episodio, anche perché ne ho ricevuti anche a favore, qualcuno contro. Io ho molta fiducia, mi fido di questa classe arbitrale. Sotto questo aspetto non posso aiutarvi, mi spiace”.

CASTEL VOLTURNO - Luciano, nuovo allenatore del Napoli , è intervenuto in conferenza ... Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare insieme a lui quando. Bisogna ...sul concetto dei tifosi e del potenziale ed usa una metafora: 'Di cosa ho bisogno? Io sono sempre in forma, mangio una bistecca la giorno e non pretendo tutta la mucca'.Le parole di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione.Il tecnico parla subito dell'argomento Insigne: 'Secondo me sarebbe meglio parlare con lui, ma penso di non turbarlo parlando adesso di lui – ha detto – Con lui ho parlato al telefono dopo il gol in N ...