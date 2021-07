Serena Autieri non trattiene le lacrime a Dedicato: “Avevo bisogno di lui” (Di giovedì 8 luglio 2021) Grande momento di emozione a Dedicato quando Serena Autieri si è lasciata andare ad una lacrima rimembrando un vecchio ricordo. Serena Autieri emozionata durante il programma Dedicato (Rai)Serena Autieri in questi giorni sta conducendo un fortunato programma su Rai 1 dal titolo Dedicato. La trasmissione sta riscuotendo un notevole successo soprattutto grazie alla bravura della showgirl. Oltre a tenere in mano le redini di tutto, infatti, l’artista napoletana allieta i propri ospiti di tanto in tanto con la sua voce. Il programma non a ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021) Grande momento di emozione aquandosi è lasciata andare ad una lacrima rimembrando un vecchio ricordo.emozionata durante il programma(Rai)in questi giorni sta conducendo un fortunato programma su Rai 1 dal titolo. La trasmissione sta riscuotendo un notevole successo soprattutto grazie alla bravura della showgirl. Oltre a tenere in mano le redini di tutto, infatti, l’artista napoletana allieta i propri ospiti di tanto in tanto con la sua voce. Il programma non a ...

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri SANDRA MILO PIANGE PER RAFFAELLA CARRÀ/ 'La sua assenza è una grande privazione' Proprio qui, Serena Autieri manda in onda un filmato di un'intervista che la Carrà le fece proprio dopo il celebre momento televisivo in cui la Milo seppe dell'incidente di suo figlio Ciro. Un ...

ENZO PAOLO TURCHI PIANGE PER RAFFAELLA CARRÀ/ 'Se mi fermo a pensare provo dolore' Ospite di 'Dedicato', il programma di Raiuno condotto tutte le mattine da Serena Autieri, Enzo Paolo Turchi si lascia così andare ad un toccante e personale ricordo della Carrà risalente al periodo ...

Serena Autieri conduce "Dedicato" RAI - Radiotelevisione Italiana Giorgio Panariello dispiaciuto: il rimpianto sull’amicizia con Raffaella Carrà Serena Autieri continua a registrare dati importanti con il suo programma mattutino Dedicato. Nella puntata odierna ovviamente c’è stato spazio per altri grandi ospiti dal mondo dello spettacolo, tra ...

Serena Autieri non trattiene le lacrime a Dedicato: “Avevo bisogno di lui” Grande momento di emozione a Dedicato quando Serena Autieri si è lasciata andare ad una lacrima rimembrando un vecchio ricordo. Serena Autieri in questi giorni sta conducendo un fortunato programma su ...

