Presidio per tutelare le donne vittime di violenza. (Di giovedì 8 luglio 2021) Presso la Caserma dei Carabinieri di Sala Consilina si è tenuta l'inaugurazione di un importante Una stanza protetta dedicata alle audizioni delle donne che trovano il coraggio di denunciare con, oltretutto, uno spazio dedicato anche ai bambini. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, il Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano, il Comitato Se non ora quando Vallo di Diano e la Banca Monte Pruno. Un'iniziativa, fortemente voluta dall'Avv. Rosy Pepe, Specialist Distruttuale violenza di genere, che parte da lontano, per tracciare un percorso diverso rispetto ad una società sempre più malata e caratterizzata ...

