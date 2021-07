Premio Strega 2021 | vince Emanuele Trevi

(Di giovedì 8 luglio 2021)è il vincitore della LXXV edizione delcon 187 voti per ‘Due vite’ (Neri Pozza), rispettando così le previsioni della vigilia che lo davano come favorito. Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con ‘Borgo Sud’ (Einaudi), 135 voti, e al terzo Edith Bruck con ‘Il pane perduto’ (La nave di Teseo), 123 voti. Al quarto posto Giulia Caminito con ‘L’acqua del lago non è mai dolce’ (Bompiani), 78 voti, e al quinto Andrea Bajani con ‘Il libro delle case’ (Feltrinelli), 66 voti. Ilè stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente diAlberti Benevento, ...

Da Ennio Flaiano a Paolo Volponi, passando per Elsa Morante e Dacia Maraini, fino al trionfo di Sandro Veronesi, ecco gli scrittori che hanno vinto il Premio Strega letterario più noto