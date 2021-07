Perché il nostro cervello vede dei raggi che non ci sono in questa immagine (Di giovedì 8 luglio 2021) questa illusione ottica inganna il modo in cui il cervello collega i punti dei poligoni, creando dei raggi brillanti che in realtà non ci sono Illusione ottica Scintillating Starbust (foto: cortesia di Michael Karlovich, Recursia LLC)Una serie di ghirlande concentriche e il gioco è fatto: il nostro cervello si inganna e ci sembrerà di vedere dei raggi emergere e brillare nel disegno geometrico, che in realtà non ci sono. È una nuova illusione ottica, chiamata Scintillating starbust (starburst – letteralmente esplosione di stelle – ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021)illusione ottica inganna il modo in cui ilcollega i punti dei poligoni, creando deibrillanti che in realtà non ciIllusione ottica Scintillating Starbust (foto: cortesia di Michael Karlovich, Recursia LLC)Una serie di ghirlande concentriche e il gioco è fatto: ilsi inganna e ci sembrerà dire deiemergere e brillare nel disegno geometrico, che in realtà non ci. È una nuova illusione ottica, chiamata Scintillating starbust (starburst – letteralmente esplosione di stelle – ...

Advertising

marcotravaglio : Fra i misteri gaudiosi del nostro tempo, uno svetta su tutti: che altro devono fare i due Matteo perché si smetta d… - DantiNicola : Il #GreenPass è un successo per l’Europa e anche per il nostro Parlamento. Non fermiamoci qui però. Ecco perché chi… - paolabizzi : RT @Fondazione_ANT: Quando una persona si ammala di tumore, ad ammalarsi è tutta la famiglia. La formazione dei caregiver è da sempre una d… - walterwhiteITA : Perché il nostro cervello vede dei raggi che non ci sono in questa immagine - Maretta60381913 : RT @Maretta60381913: #prelemi cortesemente invece di regalare pubblicità gratuita a un gossipparo (perché per fortuna si è capito che l’alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nostro Essere gay in Ungheria, la testimonianza: 'Rischiano di aumentare i pestaggi e i casi di omofobia' 'Io non ho problemi perché sono supportata dalla mia famiglia, sono gli altri che non so cosa ... 'Questa legge non fa altro che aumentare la discriminazione e la violenza nei confronti del nostro ...

Obbligati a crescere, che estate sarà. Garavaglia: 'Si riparte per non chiudere più'. Brusaferro: 'In piazza a tifare, ma con la mascherina' ... ... si basavano sul rimuovere quelle misure di prudenza perché pensavamo che il virus fosse sparito. ... questa attenzione deve caratterizzare ogni nostro gesto'. 'La variante Delta è di grande attualità, ...

Fumo, verso codice autoregolamentazione per filiera distribuzione e produzione ciociariaoggi.it 'Io non ho problemisono supportata dalla mia famiglia, sono gli altri che non so cosa ... 'Questa legge non fa altro che aumentare la discriminazione e la violenza nei confronti del...... si basavano sul rimuovere quelle misure di prudenzapensavamo che il virus fosse sparito. ... questa attenzione deve caratterizzare ognigesto'. 'La variante Delta è di grande attualità, ...