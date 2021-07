Nell’ex sito borbonico da restaurare a Pompei c’era una piantagione di marjuana (Di giovedì 8 luglio 2021) I carabinieri di Pompei hanno sequestrato una piantagione di marijuana impiantata da ignoti in un fondo demaniale acquisito dal parco archeologico di Pompei. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto 18mila piante in un’area di duemila metri quadrati ricadente tra l’ex polverificio borbonico di Scafati e il centro commerciale La Cartiera di Pompei. Sequestrate 9 tonnellate di marijuana oltre a materiale per la coltivazione e il confezionamento. La piantagione è stata scoperta anche grazio all’uso di droni. Dalle prime indagini emerge che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 luglio 2021) I carabinieri dihanno sequestrato unadi marijuana impiantata da ignoti in un fondo demaniale acquidal parco archeologico di. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno scoperto 18mila piante in un’area di duemila metri quadrati ricadente tra l’ex polverificiodi Scafati e il centro commerciale La Cartiera di. Sequestrate 9 tonnellate di marijuana oltre a materiale per la coltivazione e il confezionamento. Laè stata scoperta anche grazio all’uso di droni. Dalle prime indagini emerge che ...

Advertising

iris_versari : RT @mariettieditore: Desideri, fascinazione, affetto, ma anche un voluto distacco. Nel dialogo epistolare con le ex allieve emergono la con… - DdsigfridaDelia : RT @mariettieditore: Desideri, fascinazione, affetto, ma anche un voluto distacco. Nel dialogo epistolare con le ex allieve emergono la con… - LuciaLibri : RT @mariettieditore: Desideri, fascinazione, affetto, ma anche un voluto distacco. Nel dialogo epistolare con le ex allieve emergono la con… - enmorlicchio : RT @mariettieditore: Desideri, fascinazione, affetto, ma anche un voluto distacco. Nel dialogo epistolare con le ex allieve emergono la con… - mariettieditore : Desideri, fascinazione, affetto, ma anche un voluto distacco. Nel dialogo epistolare con le ex allieve emergono la… -

Ultime Notizie dalla rete : Nell’ex sito Musica e degustazioni nell'ex cava di tufo a Sennori Agenzia ANSA