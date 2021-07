Advertising

PCGamingit : Nacon, Teyon e MGM annunciano l'arrivo del nuovo Robocop - - infoitscienza : Nacon e Teyon annunciano RoboCop: Rogue City - tuttoteKit : Nacon Connect 2021 - annunciato Robocop: Rogue City #NaconConnect #NaconConnect2021 #RobocopRogueCity #Teyon… - TWGEEKIT : NACON, Teyon e MGM si alleano per sviluppare il nuovissimo videogioco di RoboCop - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Nacon e Teyon annunciano RoboCop: Rogue City -

Ultime Notizie dalla rete : Nacon Teyon

GamerBrain.net

ROBOCOP: ROGUE CITY RoboCop: Rogue City è un un nuovo prodotto sviluppato dala cui uscita è ... AD INFINITUM Ad Infinitum, realizzato dain collaborazione con lo studio tedesco Hekate, è un ...ha infatti annunciato RoboCop Rogue City , nuovo sparatutto in soggettiva dedicato al ... La descrizione ufficiale recita: Lo sviluppo dell'FPS è affidato a, autori del non troppo ...Uno dei franchise di fantascienza più eccitanti di tutti i tempi arriverà presto sul tuo schermo! Il publisher NACON e Metro Goldwyn Mayer (MGM), azienda ...RoboCop: Rogue City, sarà next gen? A produrre il gioco per Nacon ci sono quelli di Teyon che hanno un passato proprio nei titoli tie-in con un gioco dedicato a Rambo e uno, non troppo brutto ma ...