Maxi operazione all’alba Sgominata banda della droga

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 8 luglio 2021) Alle prime ore di questa mattina il personaleSquadra Mobile di Taranto, con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e del Reparto Cinofili di Bari, ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare a carico di 6 soggetti (di cui un 26enne, una 48enne ed un 38enne in carcere e tre agli arresti domiciliari) i quali dovranno rispondere, in concorso di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina, hashish esintetica in pillole nel comune di Sava. Destinatario di altra misura cautelare, emessa dal G.I.P. su propostaProcura dei Minorenni di Taranto, anche l’altro figlio...