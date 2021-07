Malore dopo la seconda dose di vaccino Pfizer: cade e batte la testa. Grave un 40enne (Di giovedì 8 luglio 2021) Ha avvertito un Malore poco dopo aver fatto il , è caduto e ha battuto la testa: ora è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. È successo oggi ad dove un uomo di 40 anni , volontario della ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) Ha avvertito unpocoaver fatto il , è caduto e ha battuto la: ora è ricoverato in ospedale in condizioni gravi. È successo oggi ad dove un uomo di 40 anni , volontario della ...

