La «Settimana enigmistica» è il più conservatore dei periodici, uguale da 40 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) La “Settimana enigmistica” è il più conservatore dei periodici. Da quarant’anni è sempre la stessa, la storia e il tempo si limitano a sfiorarla. Lo scrive Luca Doninelli su Il Giornale. Fa la sua comparsa in edicola dal 1932, prima usciva il mercoledì, ora il giovedì. Ma non è mai cambiata. “La Settimana è il periodico più conservatore che esista, da quando ero bambino a oggi i suoi punti di forza non sono cambiati, sempre collocati nelle stesse pagine, sempre allo stesso punto della pagina. Quando apri la Settimana puoi stare certo che troverai gli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) La “” è il piùdei. Da quarant’è sempre la stessa, la storia e il tempo si limitano a sfiorarla. Lo scrive Luca Doninelli su Il Giornale. Fa la sua comparsa in edicola dal 1932, prima usciva il mercoledì, ora il giovedì. Ma non è mai cambiata. “Laè il periodico piùche esista, da quando ero bambino a oggi i suoi punti di forza non sono cambiati, sempre collocati nelle stesse pagine, sempre allo stesso punto della pagina. Quando apri lapuoi stare certo che troverai gli ...

Advertising

napolista : Su Il Giornale. La sua forza è l’immobilità: la Storia si limita a sfiorarla. I suoi punti di forza sono sempre all… - andcapocci : Quanto non ci ha voglia di andare a Wembley Mattarella? Quanto darebbe un piede per stare sotto l'ombrellone a Mond… - OnceUponATeddy : @littlefleaJo @kscarlett22_ ma la spiaggia? il mare? che poi va bene anche la montagna, il lago, la città, la settimana enigmistica... - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL EDITORIA ???? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PERIODICO di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - tweety70il : @RossEleven C'era una volta la carrozza come mezzo si trasporto. Se un gatto nero attraversava la strada del mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Settimana enigmistica La "Settimana enigmistica". Un tempo fuori dal tempo Del resto, esistono realtà non culturali, o tutto è cultura? E soprattutto, chi se ne frega? Vorrei cominciare dalla Settimana Enigmistica, che in un modo o nell'altro frequento da sessant'anni. Dal ...

Raffaella Carrà nel Sud degli anni '70 ... si attribuiva la coppia alla crisi delle mezza età, oppure come diceva Lello " quello colto del gruppo, uno che non leggeva solo Oggi , la Gazzetta dello Sport o la Settimana Enigmistica , ma l'...

La "Settimana enigmistica". Un tempo fuori dal tempo ilGiornale.it COSA SUCCEDE IN CITTA’ / Grande musica alla Gammarana Bravi bravi i fratelli Graziani e la “Musicanta eventi” che hanno voluto relagare alla città la “Gamma cup” una serie di concerti e iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, nel quartiere ...

La "Settimana enigmistica". Un tempo fuori dal tempo È il più conservatore dei periodici. La sua forza è l'immobilità: la Storia si limita a sfiorarla Da tanto tempo, precisamente da quando lessi quel libro strepitoso che è Letture facoltative di Wislaw ...

Del resto, esistono realtà non culturali, o tutto è cultura? E soprattutto, chi se ne frega? Vorrei cominciare dalla, che in un modo o nell'altro frequento da sessant'anni. Dal ...... si attribuiva la coppia alla crisi delle mezza età, oppure come diceva Lello " quello colto del gruppo, uno che non leggeva solo Oggi , la Gazzetta dello Sport o la, ma l'...Bravi bravi i fratelli Graziani e la “Musicanta eventi” che hanno voluto relagare alla città la “Gamma cup” una serie di concerti e iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, nel quartiere ...È il più conservatore dei periodici. La sua forza è l'immobilità: la Storia si limita a sfiorarla Da tanto tempo, precisamente da quando lessi quel libro strepitoso che è Letture facoltative di Wislaw ...