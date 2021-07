Jorginho è sempre più grande (Di giovedì 8 luglio 2021) Wembley, 24 febbraio 2019. Il Chelsea di Maurizio Sarri si gioca la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City. È il momento più critico per il tecnico toscano a Londra, sconfitto pochi giorni prima per 6-0 proprio dalla squadra di Guardiola. Memore della batosta, Sarri abiura ai suoi principi, compatta i suoi in un 4-5-1 dal baricentro basso e raggiunge stancamente i calci di rigore. Jorginho è il primo a presentarsi sul dischetto: solita rincorsa lenta, saltello, piattone… ma Ederson para. Il City avrebbe vinto 4-3, complice un altro errore di David Luiz. Jorginho in quel momento è il riflesso in campo di un allenatore inviso ai tifosi. Ogni volta ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 8 luglio 2021) Wembley, 24 febbraio 2019. Il Chelsea di Maurizio Sarri si gioca la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City. È il momento più critico per il tecnico toscano a Londra, sconfitto pochi giorni prima per 6-0 proprio dalla squadra di Guardiola. Memore della batosta, Sarri abiura ai suoi principi, compatta i suoi in un 4-5-1 dal baricentro basso e raggiunge stancamente i calci di rigore.è il primo a presentarsi sul dischetto: solita rincorsa lenta, saltello, piattone… ma Ederson para. Il City avrebbe vinto 4-3, complice un altro errore di David Luiz.in quel momento è il riflesso in campo di un allenatore inviso ai tifosi. Ogni volta ...

lajoyadiez : @hoonestlyy si assolutamente, sennò vincono sempre gli stessi. Se non lo danno a Jorginho picchio tutti - piotr_1905 : RT @lucabianchin7: Chiellini: scartato dal Milan. Barella e Chiesa: non convocati al Mondiale U17 2013 (c’erano Tutino, Steffè, Parigini, P… - Napoletano_doc9 : @enricodanna Per me chi non riconosce il valore di Jorginho è una persona che non ne capisce nulla di calcio, e lo dico da sempre. - Alemilanista86 : @kamarmanyani Ti sei dimenticata le origini di Jorginho? I brasiliani da sempre ci amano - basicleoo : RT @wallsmeb: il rigore di Jorginho è il miglior orgasmo di sempre #ItaliaSpagna #ITAESP -