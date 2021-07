Jeff Bezos | fondatore di Amazon | è l’uomo più ricco del mondo e tra gli italiani “vince” la famiglia Ferrero

(Di giovedì 8 luglio 2021) Bloomberg ha stilato la classifica dei 500 uomini più ricchi del pianeta. Secondo Bloomberg Billionaires Index al primo posto con 212 miliardi di dollari c’èdi, che partirà nello spazio il 20 luglio. In seconda posizione ildi Tesla, Elon Musk, con 177 miliardi di dollari. Al terzo posto chiude il podio Bernard Arnault, uomo d’affari deldel lusso e del fashion, con 169 milioni di dollari. La classifica continua con ildi Microsoft Bill Gates e i suoi 148 miliardi di dollari, quinto posto per Mark Zuckerberg, “papà” ...

NEW YORK. Il Pentagono annuncia l'annullamento del contratto con la Microsoft per sviluppare la sua cloud, ediventa l'uomo più ricco della storia. Il collegamento tra questi due fatti può sembrare non intuitivo, ma esiste ed è diretto. Nel 2019 il ministero della Difesa aveva assegnato alla ...Intanto però, la decisione del Pentagono un primo effetto lo ha già sortito: le azioni di Amazon sono salite del 4,7% (valgono 3.675,74 dollari), "aiutando"a consolidare la sua posizione ...Bloomberg ha stilato la classifica dei 500 uomini più ricchi del pianeta. Secondo Bloomberg Billionaires Index al primo posto con 212 miliardi di dollari c’è Jeff Bezos, fondatore di Amazon, che parti ...Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, sembra che Jeff Bezos, il founder di Amazon, sia appena diventato l'uomo più ricco del mondo.