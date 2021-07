Inter, i convocati di Inzaghi per la pre-season (Di giovedì 8 luglio 2021) Primo giorno di lavoro per l’Inter: i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per iniziare la preparazione in vista della stagione 2021/22. Questa la lista dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi: Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis.Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti.Centrocampisti: Roberto Gagliardini, Lucien Agoumé, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Niccolò Squizzato, Cesare Casadei.Attaccanti: Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo, Facundo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Primo giorno di lavoro per l’: i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Sportivo Suning per iniziare la preparazione in vista della stagione 2021/22. Questa la lista dei giocatori a disposizione di Simone: Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis.Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti.Centrocampisti: Roberto Gagliardini, Lucien Agoumé, Radja Nainggolan, Stefano Sensi, Niccolò Squizzato, Cesare Casadei.Attaccanti: Andrea Pinamonti, Eddie Salcedo, Facundo ...

Advertising

STnews365 : Inter, la lista dei convocati per la prestagione: reintegrato Nainggolan. Con lui ci sono anche Dimarco e Dalbert,… - infoitsport : Inter, stagione 2021/2022 al via: i primi convocati da Inzaghi - pino_nostro : RT @internewsit: Inter, stagione 2021/2022 al via: i primi convocati da Inzaghi - - internewsit : Inter, stagione 2021/2022 al via: i primi convocati da Inzaghi - - internazionaleL : La butto lì, tra il serio e il faceto... Visto che è stato escluso dai convocati, un bel Pedrito per un anno? Annua… -