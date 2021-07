Green pass: come ottenerlo in caso di errori o ritardi (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministero della Salute ha diffuso alcuni importanti chiarimenti su come risolvere errori o ritardi nella ricezione del Green pass, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Inoltre i minori di 6 anni non dovranno avere la certificazione per partecipare a cerimonie con meno di 60 persone e tutti i minori in viaggio non dovranno sottoporsi a quarantena o isolamento in particolari circostanze. Lo ha stabilito un nuovo emendamento della commissione Bilancio al decreto, il cosiddetto Sostegni bis. come si riceve il ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) Il ministero della Salute ha diffuso alcuni importanti chiarimenti surisolverenella ricezione del, la certificazione europea che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività a un test per il Covid-19. Inoltre i minori di 6 anni non dovranno avere la certificazione per partecipare a cerimonie con meno di 60 persone e tutti i minori in viaggio non dovranno sottoporsi a quarantena o isolamento in particolari circostanze. Lo ha stabilito un nuovo emendamento della commissione Bilancio al decreto, il cosiddetto Sostegni bis.si riceve il ...

