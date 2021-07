Gli utenti di Twitter in India hanno perso l’immunità legale sui loro contenuti (Di giovedì 8 luglio 2021) (foto: Unsplash)C’è un nuovo capitolo nella vicenda del braccio di ferro che continua da mesi tra le autorità Indiane e Twitter. Il governo Indiano ha dichiarato ufficialmente davanti all’Alta corte di New Delhi che Twitter non godrà più di protezione per i contenuti pubblicati dai suoi utenti in India. In altre parole, il social di microblogging ha perso l’immunità che lo sollevava dalla responsabilità per ciò che compare sulla piattaforma. Twitter potrà essere processato e giudicato qualora gli utenti ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) (foto: Unsplash)C’è un nuovo capitolo nella vicenda del braccio di ferro che continua da mesi tra le autoritàne e. Il governono ha dichiarato ufficialmente davanti all’Alta corte di New Delhi chenon godrà più di protezione per ipubblicati dai suoiin. In altre parole, il social di microblogging hache lo sollevava dalla responsabilità per ciò che compare sulla piattaforma.potrà essere processato e giudicato qualora gli...

Advertising

TheBlackRabbit0 : @FabRavezzani Non sono solo gli utenti medi di Twitter a portare avanti questa teoria... - marco50419079 : @CalcioFinanza la 'Guerra' che fa felici gli utenti - RRock_R6 : @ilSolitoMute Mancanza di fantasia? Abbandono del gioco? Incompetenza? Questo è il messaggio che danno. Non introdu… - OutOfBitit : TikTok prova a tracciare in segreto gli utenti iPhone: Apple la blocca - iCorporateNews : Prende avvio il programma pilota di #TikTokResumes, con cui #TikTok invita gli utenti USA a mandare video-curriculu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli utenti Nintendo Switch (modello OLED): data di lancio, specifiche, pre - order e domande frequenti Gli utenti interessati dovrebbero dunque tentare di prenotare la console prima del lancio, dal momento che non è da escludere una potenziale carenza di unità nei primi mesi di lancio. Il nuovo ...

Ascolti primo semestre 2021, le Radio Gedi pronte a ripartire ... eventi, capacità di avvicinare gli ascoltatori alla radio avvicinando la radio agli ascoltatori, è ... oltre 15,5 milioni di utenti raggiunti attraverso i social, 3 milioni di visualizzazioni su ...

Audacity, Muse Group assicura gli utenti: raccoglierà dati molto limitati Tom's Hardware Italia Richiamo vaccini: sabato tocca a Maracalagonis e Settimo Nuovo appuntamento col vaccino sabato al Palazzetto dello sport di Maracalagonis per la somministrazione delle secondi dosi del vaccino Pfizer per chi ha ricevuto la prima dose il 29 maggio. Possono e ...

Apex Legends, gli sviluppatori rispondono all’attacco di domenica Ecco cosa ne pensa il direttore delle comunicazioni di Respawn di ciò che è successo domenica ad Apex Legends.

interessati dovrebbero dunque tentare di prenotare la console prima del lancio, dal momento che non è da escludere una potenziale carenza di unità nei primi mesi di lancio. Il nuovo ...... eventi, capacità di avvicinareascoltatori alla radio avvicinando la radio agli ascoltatori, è ... oltre 15,5 milioni diraggiunti attraverso i social, 3 milioni di visualizzazioni su ...Nuovo appuntamento col vaccino sabato al Palazzetto dello sport di Maracalagonis per la somministrazione delle secondi dosi del vaccino Pfizer per chi ha ricevuto la prima dose il 29 maggio. Possono e ...Ecco cosa ne pensa il direttore delle comunicazioni di Respawn di ciò che è successo domenica ad Apex Legends.