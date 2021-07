**Giustizia: imbarazzo M5S, a poche ore da Cdm linea ancora non definita** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il travaglio del M5S -con il braccio di ferro Grillo-Conte e i 7 pontieri a lavoro- si riflette anche sulla partita della riforma del processo penale, che arriva oggi in Consiglio dei ministri. Tra le condicio sine qua non per appoggiare il governo Draghi, c'era anche la levata di scudi dei 5 Stelle sulla riforma della prescrizione targata Bonafede. Ma ora che in Cdm arriva la mediazione della Guardasigilli Marta Cartabia -che mantiene lo stop al decorrere della prescrizione dopo la sentenza di primo grado ma poi fissa un timing per gli altri gradi di giudizio- il M5S, a poche ore dalla riunione, non ha ancora le idee chiare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il travaglio del M5S -con il braccio di ferro Grillo-Conte e i 7 pontieri a lavoro- si riflette anche sulla partita della riforma del processo penale, che arriva oggi in Consiglio dei ministri. Tra le condicio sine qua non per appoggiare il governo Draghi, c'era anche la levata di scudi dei 5 Stelle sulla riforma della prescrizione targata Bonafede. Ma ora che in Cdm arriva la mediazione della Guardasigilli Marta Cartabia -che mantiene lo stop al decorrere della prescrizione dopo la sentenza di primo grado ma poi fissa un timing per gli altri gradi di giudizio- il M5S, aore dalla riunione, non hale idee chiare ...

