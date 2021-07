Gimbe | “Rallenta il ritmo delle prime dosi | 5 | 75 milioni di over 60 a rischio variante Delta Tornano a crescere i contagi | ma non i decessi”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nuovi casi in aumento dopo 15 settimane di discesa e una campagna vaccinale che, soprattutto a causa dell’incertezzaforniture, mettendo così a5,75di60, ancora non totalmente protetti contro la, che può essere arginata con l’inoculazione di entrambe ledi vaccino. È la fotografia dell’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazioneche prende in esame la settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio 2021. Nonostante l’incremento dei(+5% con 5.571 ...

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe Rallenta

