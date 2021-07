Europei | rigore “regalato” agli inglesi che vanno in finale Bufera sull’arbitro olandese Makkelie

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il giorno dopo il successo per 2-1 dell’Inghilterra contro la Danimarca, vittoria arrivata nei tempi supplementari grazie a un‘generoso’ concesso dall’arbitro, è polemica. Le critichetutte in direzione della conduzione del fischiettoDanny. Come ammesso da Kane e da altri giocatoriil fallo su Sterling è stato impercettibile. Ma ad alimentare le critiche è stata tutta la conduzione della vicenda che ha portato all’assegnazione del penalty. C’era un secondo pallone che vagava in campo Tutti hanno notato che al momento dell’affondo sulla fascia destra del giocatore ...

Negliorganizzati a uso e consumo dell'Inghilterra, non c'è da sorprendersi se sia unmolto generoso a lanciare la banda di Gareth Southgate verso la prima finale dopo 55 anni. Peccato, ......ed- l'Inghilterra ha infranto un sortilegio lungo oltre mezzo secolo per raggiungere l'Italia nella finale di Euro 2020. Una redenzione personale per Gareth Southgate, colpevole del...Tutti i migliori gadget a prezzo scontato per tifare l'Italia nella finale degli Europei 2021 contro l'Inghilterra: scopri tutte le offerte su Amazon.«Ho respirato profondamente per mandar via un po’ di pensieri. Poi ho pensato a fare quello per cui mi alleno ogni giorno». Fa sembrare tutto così facile Jorginho, ...