Effetti collaterali della pandemia: aumento esponenziale dei cinghiali in città e campagne (Di giovedì 8 luglio 2021) La presenza meno invadente dell'uomo sulla natura durante la pandemia ha permesso agli animali, e in particolare ai cinghiali, di espandersi e proliferare, fino al 15% in più rispetto al 2019. E' ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) La presenza meno invadente dell'uomo sulla natura durante laha permesso agli animali, e in particolare ai, di espandersi e proliferare, fino al 15% in più rispetto al 2019. E' ...

Advertising

ladyonorato : Meno male che ci sono ancora (pochi) giornali che informano senza filtrare le notizie: Il Tempo riporta il caso del… - VizTheWiz2 : RT @Valenti44837922: Muore un bambino per effetti collaterali del vaccino. Twitter blocca giornale che lo scrive. - flaviotiravento : RT @Valenti44837922: Muore un bambino per effetti collaterali del vaccino. Twitter blocca giornale che lo scrive. - SusySo3 : @LIntelligente Si avevo inteso. Per me la responsabilità non dev'essere, anche se facoltativo, a carico di chi lo f… - GirolamoMaggio : RT @Valenti44837922: Muore un bambino per effetti collaterali del vaccino. Twitter blocca giornale che lo scrive. -